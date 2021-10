Torino - Juve 0 - 1 | Locatelli eroe del derby | Allegri fa festa

(Di sabato 2 ottobre 2021) Unteso, tattico e bloccato non ha trovato fino all'86' in nessuno dei ventidue giocatori il protagonista in grado di sbloccarlo. Poiha scatenato labianconera. È stato il ...

... che a giro col destro infila Milinkovic - Savic e decide il derby contro il, firmando il suo secondo gol consecutivo dopo quello con la Samp in maglia. Un'emozione particolare per l'ex ...La, alla terza vittoria consecutiva, sale a 11 punti. Ilrimane a quota 8.La Juventus batte 1-0 il Torino e vince il derby della Mole. Dopo la vittoria in Champions League con il Chelsea, i bianconeri non si fermano e ottengono la terza vittoria consecutiva in ...Juventus batte Torino 1-0 (0-0) nell'anticipo della 7ª giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Il gol: nel secondo tempo Locat ...