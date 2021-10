Serie A, c’è Sassuolo-Inter: le formazioni ufficiali (Di sabato 2 ottobre 2021) Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter, match della settima giornata della Serie A 2021/2022 Tutto pronto al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia dove tra poco scenderanno in campo Sassuolo e Inter nel match della settima giornata della Serie A 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Alessio Dionisi e Simone Inzaghi, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter, eccole: Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli; 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 8 Lopez, 16 Frattesi; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 92 Defrel.A disposizione: 56 Pegolo, 3 Goldaniga, 4 Magnanelli, 5 Ayhan, 13 Peluso, 18 Raspadori, 20 Harroui, 22 Toljan, 23 Traoré, 77 ... Leggi su intermagazine (Di sabato 2 ottobre 2021) Ledi, match della settima giornata dellaA 2021/2022 Tutto pronto al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia dove tra poco scenderanno in camponel match della settima giornata dellaA 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Alessio Dionisi e Simone Inzaghi, hanno comunicato ledi, eccole:(4-2-3-1): 47 Consigli; 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 8 Lopez, 16 Frattesi; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 92 Defrel.A disposizione: 56 Pegolo, 3 Goldaniga, 4 Magnanelli, 5 Ayhan, 13 Peluso, 18 Raspadori, 20 Harroui, 22 Toljan, 23 Traoré, 77 ...

