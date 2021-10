Manuel Bortuzzo e la relazione con Lulù. I consigli di Aldo Montano (Di sabato 2 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo si sofferma ad ascoltare i consigli del suo amico Aldo Montano, in giardino. Il nuotatore si confronta e si schiarisce le idee su Lulù Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo dopo aver trascorso la notta con l’amico e campione olimpico Aldo Montano, che si è rimpossesso del suo letto, separando Lulù e Manu. Il nuotatore Bortuzzo ritrova finalmente il suo fedele amico Aldo, e in giardino al termine della puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello, si sono riuniti per discutere della relazione che il giovane sta vivendo con Lulù. Manuel sembra essere sempre più distante dalla giovane principessa, ... Leggi su 361magazine (Di sabato 2 ottobre 2021)si sofferma ad ascoltare idel suo amico, in giardino. Il nuotatore si confronta e si schiarisce le idee suGrande Fratello Vip 6,dopo aver trascorso la notta con l’amico e campione olimpico, che si è rimpossesso del suo letto, separandoe Manu. Il nuotatoreritrova finalmente il suo fedele amico, e in giardino al termine della puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello, si sono riuniti per discutere dellache il giovane sta vivendo consembra essere sempre più distante dalla giovane principessa, ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #gfvip, Lulù delusa da Manuel Bortuzzo si sfoga ma si interrompe: lui arriva a sorpresa - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Lulù delusa da Manuel Bortuzzo si sfoga ma si interrompe: lui arriva a sorpresa - zazoomblog : Manuel Bortuzzo sceglie di dormire con Aldo e Lulù glielo impedisce - #Manuel #Bortuzzo #sceglie #dormire - leggoit : #gfvip, Lulù delusa da Manuel Bortuzzo si sfoga ma si interrompe: lui arriva a sorpresa - Rudebeesng : Franco Bortuzzo on Manuel and Lulù: “I don’t believe in love in reality shows” – Curler -