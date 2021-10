Inzaghi: “Vittoria molto sofferta. I quattro cambi? Serviva un impulso alla squadra” (Di sabato 2 ottobre 2021) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in rimonta sul campo del Sassuolo:“L’episodio di Handanovic? Ha fatto una partita strepitosa, ho sentito parole inadatte negli ultimi giorni su un portiere straordinario. La decisione di Pairetto mi sembra corretta in quell’occasione.I cambi hanno dato la svolta? E’ stata una partita complicata, abbiamo sofferto. Nel primo tempo loro hanno fatto meglio di noi, ma anche prima dei cambi ho visto una squadra con voglia di reagire.Primo tempo peggiore della stagione? No, penso di no. Ricordiamoci sempre che ci sono degli avversari dall’altra parte con ottimi giocatori e un ottimo allenatore. Ci stava soffrire i loro giocatori offensivi molto fastidiosi, poi penso che abbiamo meritato la ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 ottobre 2021) Simone, tecnico dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in rimonta sul campo del Sassuolo:“L’episodio di Handanovic? Ha fatto una partita strepitosa, ho sentito parole inadatte negli ultimi giorni su un portiere straordinario. La decisione di Pairetto mi sembra corretta in quell’occasione.Ihanno dato la svolta? E’ stata una partita complicata, abbiamo sofferto. Nel primo tempo loro hanno fatto meglio di noi, ma anche prima deiho visto unacon voglia di reagire.Primo tempo peggiore della stagione? No, penso di no. Ricordiamoci sempre che ci sono degli avversari dall’altra parte con ottimi giocatori e un ottimo allenatore. Ci stava soffrire i loro giocatori offensivifastidiosi, poi penso che abbiamo meritato la ...

Advertising

DiMarzio : #Inter, #Inzaghi commenta così la vittoria sul #Sassuolo - ParmeshSriv : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Ci sono anche gli avversari, che hanno tanti giorni per prepararsi. Io credo che la squadra abbia sofferto quand… - ParmeshSriv : RT @InterCM16: #Dzeko vince una partita complicatissima praticamente da solo. #Inzaghi ha svoltato la partita togliendo morti che camminava… - sportli26181512 : Brescia-Como 2-4: video, gol e highlights. Prima sconfitta per Inzaghi: La prima vittoria di campionato per la squa… - davideinno85 : RT @TuttoMercatoWeb: Inter, Inzaghi: 'Vittoria importante. Contento di Calhanoglu, l'ho voluto a tutti i costi' -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Vittoria ll Como riscrive la storia del derby col Brescia. Vicenza, sorpasso al Pordenone Non succedeva da 42 anni: il Como strapazza il Brescia al Rigamonti, conquista la sua prima vittoria in campionato e condanna Inzaghi al primo stop in stagione. È 4 - 2 per la squadra di Giacomo Gattuso il risultato della gara che ha aperto questa domenica di Serie B. Una sconfitta che per ...

Sassuolo - Inter, retroscena post gara: splendido gesto di Barella e Brozovic La stagione di Inzaghi alla guida dei nerazzurri era iniziata con qualche incognita. Ma questo gesto, arrivato dopo una vittoria pesante, dimostra una cosa fondamentale: l'unione del gruppo. Il ...

Terza vittoria consecutiva in rimonta per Inzaghi. Testardo Fcinternews.it Sconcerti: “L’Inter ha i tempi brevi delle grandi squadre. Forse è più un segnale…” Il giorno dopo la sofferta vittoria dell'Inter sul campo del Sassuolo, dalle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza la vittoria dei nerazzurri. " Torna il rumore della Juve, ma l’In ...

Como da favola espugna Brescia e conquista la prima vittoria Como da favola, espugnata Brescia: prima vittoria proprio nel giorno della trasferta più insidiosa contro una big del campionato.

Non succedeva da 42 anni: il Como strapazza il Brescia al Rigamonti, conquista la sua primain campionato e condannaal primo stop in stagione. È 4 - 2 per la squadra di Giacomo Gattuso il risultato della gara che ha aperto questa domenica di Serie B. Una sconfitta che per ...La stagione dialla guida dei nerazzurri era iniziata con qualche incognita. Ma questo gesto, arrivato dopo unapesante, dimostra una cosa fondamentale: l'unione del gruppo. Il ...Il giorno dopo la sofferta vittoria dell'Inter sul campo del Sassuolo, dalle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza la vittoria dei nerazzurri. " Torna il rumore della Juve, ma l’In ...Como da favola, espugnata Brescia: prima vittoria proprio nel giorno della trasferta più insidiosa contro una big del campionato.