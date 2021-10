Covid: in Lombardia 361 nuovi positivi e un morto (Di sabato 2 ottobre 2021) Milano, 2 ott. (Adnkronos) - Sono 361 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Secondo i dati del Ministero della Salute, una persona è morta, portando il totale dall'inizio della pandemia a 34.050. I tamponi effettuati sono stati 66.383. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 87, a Brescia 50, a Varese 69, a Monza e Brianza 26, a Como 16, a Bergamo 39, a Pavia 22, a Mantova 6, a Cremona 9, a Lecco 6, a Lodi 4 e Sondrio 8. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 ottobre 2021) Milano, 2 ott. (Adnkronos) - Sono 361 ial coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in. Secondo i dati del Ministero della Salute, una persona è morta, portando il totale dall'inizio della pandemia a 34.050. I tamponi effettuati sono stati 66.383. In provincia di Milano isono 87, a Brescia 50, a Varese 69, a Monza e Brianza 26, a Como 16, a Bergamo 39, a Pavia 22, a Mantova 6, a Cremona 9, a Lecco 6, a Lodi 4 e Sondrio 8.

