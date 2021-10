Classifica Atp Race, Jannik Sinner prosegue la caccia a Ruud e Hurkacz! Finale a Sofia: le proiezioni (Di sabato 2 ottobre 2021) Jannik Sinner si è qualificato per la Finale del torneo ATP 250 di Sofia. Il tennista italiano ha sconfitto il serbo Filip Krajnovic in due set, riuscendo a risalire da un paio di momenti difficile e di rimediare al break inflitto dallo slavo. L’altoatesino scenderà in campo domani (domenica 3 ottobre, ore 15.30) per affrontare il francese Gael Monfils in un atto conclusivo che si preannuncia decisamente appassionante, avvincente ed equilibrato. Il 20enne punta a difendere il trofeo conquistato lo scorso anno, ma dovrà vedersela con un avversario decisamente ostico e rognoso. Jannik Sinner sta lottando per qualificarsi alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti al mondo. Il numero 14 del ranking ATP occupa attualmente il decimo posto nell’ATP ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021)si è qualificato per ladel torneo ATP 250 di. Il tennista italiano ha sconfitto il serbo Filip Krajnovic in due set, riuscendo a risalire da un paio di momenti difficile e di rimediare al break inflitto dallo slavo. L’altoatesino scenderà in campo domani (domenica 3 ottobre, ore 15.30) per affrontare il francese Gael Monfils in un atto conclusivo che si preannuncia decisamente appassionante, avvincente ed equilibrato. Il 20enne punta a difendere il trofeo conquistato lo scorso anno, ma dovrà vedersela con un avversario decisamente ostico e rognoso.sta lottando per qualificarsi alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti al mondo. Il numero 14 del ranking ATP occupa attualmente il decimo posto nell’ATP ...

