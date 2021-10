Seinfeld, su Netflix in streaming da oggi (Di venerdì 1 ottobre 2021) Netflix ha appena rilasciato tutte le stagioni di Seinfeld: gli episodi dell'amatissima serie tv comedy sono disponibili in streaming da oggi 1 ottobre 2021! Netflix ha appena rilasciato tutte le stagioni di Seinfeld: gli episodi dell'amatissima serie tv sit-com sono disponibili in streaming da oggi 1 ottobre 2021! Netflix ha stretto un accordo della durata di cinque anni con Sony Pictures Television, investendo oltre 500 milioni di dollari per poter inserire nel proprio catalogo la sitcom creata da Larry David e Jerry Seinfeld. I rappresentanti della piattaforma streaming avevano già annunciato a settembre 2019 che avevano deciso di ottenere i diritti globali per Seinfeld da Sony. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 ottobre 2021)ha appena rilasciato tutte le stagioni di: gli episodi dell'amatissima serie tv comedy sono disponibili inda1 ottobre 2021!ha appena rilasciato tutte le stagioni di: gli episodi dell'amatissima serie tv sit-com sono disponibili inda1 ottobre 2021!ha stretto un accordo della durata di cinque anni con Sony Pictures Television, investendo oltre 500 milioni di dollari per poter inserire nel proprio catalogo la sitcom creata da Larry David e Jerry. I rappresentanti della piattaformaavevano già annunciato a settembre 2019 che avevano deciso di ottenere i diritti globali perda Sony. ...

Advertising

SerialCin : Da oggi, su Netflix, sono presenti TUTTE le stagioni della serie cult #Seinfeld. Di una comicità dissacrante, i p… - badtasteit : #Seinfeld: da oggi la serie è su Netflix, ecco perché è uno show da non perdere - flamanc24 : RT @SilviaMirizio: Finalmente c'è #seinfeld su netflix!!! - SilviaMirizio : Finalmente c'è #seinfeld su netflix!!! - lucifersavocado : Non per dire ma domani mettono Seinfeld su netflix ?? -