Schwa, perché una tastiera più inclusiva è così importante (Di venerdì 1 ottobre 2021) Lo schwa conquista anche la tastiera degli iPhone dopo quelle degli smartphone con sistema operativo Android. Da pochi giorni, infatti, con iOS 15, tenendo premuta la lettera e compare questo simbolo prima sconosciuto, ora sempre più familiare, a chi scrive in italiano: ?. Se ne parla da mesi, lo schwa, chiamata anche vocale indistinta, è una delle proposte per rendere più inclusiva la lingua italiana nei confronti soprattutto di chi non si riconosce in nessuno dei due generi tradizionali, maschile e femminile.

