Passivo record per l’Inter | il big dice addio per 50 milioni

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Inter in grossa crisi, ilinduce i nerazzurri ad altre cessioni top: un big di Inzaghi può lasciare per 50. Gli addii importanti in estate (quelli di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

capuanogio : ?? Il passivo di bilancio #Inter è il più alto della storia della #SerieA: superato il record della #Juventus ??… - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - marcovica83 : RT @Thankilpin: Rtw se nn hai mai battuto il record di passivo della storia del calcio - PetMaz91 : Buonanotte a tutti gli interisti con l’ennesimo record battuto: quello del passivo più grande della storia del calc… - AleG51340331 : RT @Thankilpin: Rtw se nn hai mai battuto il record di passivo della storia del calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Passivo record

Panorama

...1%,da 29 anni a questa parte. In Europa Milano perde l'1,37%, Londra arretra dell'1,33%, Francoforte dell'1,72% e Parigi dell'1,52%. Pesante ilin Asia: in una seduta orfana delle ...1 Alessandro Antonello , CEO Corporate dell' Inter , parla al Sole 24 Ore , spiegando i motivi delda 245,6 milioni di euro nell'ultimo bilancio: 'I conti sono in sicurezza. La chiusura di San Siro, peraltro nell'anno della cavalcata tricolore, ha sottratto all'Inter circa 60 milioni di ...Inter in grossa crisi, il passivo record induce i nerazzurri ad altre cessioni top: un big di Inzaghi può lasciare per 50 milioni ...L'Inter ha pubblicato il bilancio chiuso al 30 giugno 2021: perdita record da 246 milioni di euro. È la peggiore nella storia della Serie A ...