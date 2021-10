Oro: prezzo spot in lieve calo a 1.752 dollari l'oncia (Di venerdì 1 ottobre 2021) Quotazioni dell'oro in lieve calo sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.752 dollari l'oncia, in calo dello 0,25% sui livelli della vigilia. . Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 1 ottobre 2021) Quotazioni dell'oro insui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.752l', indello 0,25% sui livelli della vigilia. .

