Mirko Vucinic | le statistiche del montenegrino geniale ad intermittenza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Classe straordinaria che si accendeva ad intervalli non regolari. Croce e delizia di qualsiasi squadra. Calciatore in grado di realizzare il gol dell’anno e di sbagliare occasioni a porta vuota. Genio e sregolatezza, almeno all’interno del rettangolo verde di gioco. Come si può descrivere il talento smisurato di? Complicato, ma non impossibile. Il, che oggi spegne le candeline compiendo trentotto anni, è stato un giocatore capace di far innamorare ed innervosire le tifoserie. Nella stessa partita. Nello spazio di dieci minuti. A volte, il ragazzo nato a Niksic poteva abbattere da solo squadre del calibro di Real Madrid e Chelsea, in altre occasioni risultava fumoso contro compagini che lottavano per non retrocedere in Serie B. Nel giorno del suo compleanno, ecco tutte ledel genio ...