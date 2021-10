Marquez risponde a Fabrizio: “non perdo tempo a commentare” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Alla conferenza stampa del GP di Austin, il tema è stato, inevitabilmente, l’incidente che ha portato alla morte il povero Dean Berta Vinales. Di questo episodio ne aveva parlato Michel Fabrizio, il quale nell’annunciare il suo ritiro dalle corse aveva accusato Marc Marquez di guida pericolosa e di essere un cattivo esempio per i giovani. L’otto volte iridato ha replicato alle parole dell’ex Superbike, mostrando un comprensibile fastidio. Cos’ha detto Marquez su Fabrizio? Alla domanda specifica di uno dei giornalisti presenti in sala, Marc ha reagito piuttosto duramente: “Per prima cosa vorrei dare tutto il mio sostegno a Maverick ed alla famiglia Vinales“, ha esordito il 93. “E’ una stagione difficile, triste, per il mondo dei moto. Quando ho letto il commento di quella persona, non ho capito come un pilota ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 1 ottobre 2021) Alla conferenza stampa del GP di Austin, il tema è stato, inevitabilmente, l’incidente che ha portato alla morte il povero Dean Berta Vinales. Di questo episodio ne aveva parlato Michel, il quale nell’annunciare il suo ritiro dalle corse aveva accusato Marcdi guida pericolosa e di essere un cattivo esempio per i giovani. L’otto volte iridato ha replicato alle parole dell’ex Superbike, mostrando un comprensibile fastidio. Cos’ha dettosu? Alla domanda specifica di uno dei giornalisti presenti in sala, Marc ha reagito piuttosto duramente: “Per prima cosa vorrei dare tutto il mio sostegno a Maverick ed alla famiglia Vinales“, ha esordito il 93. “E’ una stagione difficile, triste, per il mondo dei moto. Quando ho letto il commento di quella persona, non ho capito come un pilota ...

Advertising

automotorinews : ??? #MotoGP, Marc #Marquez risponde a Michel #Fabrizio ??? 'Il commento di Michel Fabrizio? Non capisco come un pilo… - infoitsport : MotoGP / Marquez risponde a Fabrizio: “Parole che non meritano risposta” - dianatamantini : MOTOGP - Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Marc Márquez, Enea Bastianini, Joe Roberts e Cameron Beaubier in conferen… - corsedimoto : MOTOGP - Fabio #Quartararo, Pecco #Bagnaia, Marc #Marquez, Enea #Bastianini, Joe #Roberts e Cameron #Beaubier in co… - Sport_Fair : #Marquez cattivo esempio? Martinez non ci sta e risponde così a #MichelFabrizio -