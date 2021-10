Mano lascia Philadelphia Fusion e Overwatch: “Non posso più rimandare il servizio militare” (Di venerdì 1 ottobre 2021) La scena competitiva di Overwatch perde uno dei suoi giocatori più importanti. Il veterano Kim “Mano” Dong-gyu ha infatti annunciato la sua separazione dai Philadelphia Fusion per completare il servizio militare per il suo Paese, la Corea del Sud (obbligatorio per la fascia d’età 18-28 anni). “Mi rattrista annunciare che mi prenderò una pausa dalla mia carriera professionale – ha scritto Mano in un post su Twitter – Volevo ancora giocare l’anno prossimo, ma sono arrivato ad un punto in cui non posso più rimandare il servizio militare obbligatorio”. Taking a break Read: https://t.co/25CfNIrfCC — Mano (@Mano OWL) October 1, 2021 Mano ha iniziato la ... Leggi su esports247 (Di venerdì 1 ottobre 2021) La scena competitiva diperde uno dei suoi giocatori più importanti. Il veterano Kim “” Dong-gyu ha infatti annunciato la sua separazione daiper completare ilper il suo Paese, la Corea del Sud (obbligatorio per la fascia d’età 18-28 anni). “Mi rattrista annunciare che mi prenderò una pausa dalla mia carriera professionale – ha scrittoin un post su Twitter – Volevo ancora giocare l’anno prossimo, ma sono arrivato ad un punto in cui nonpiùilobbligatorio”. Taking a break Read: https://t.co/25CfNIrfCC —(@OWL) October 1, 2021ha iniziato la ...

