"Manco le corna fa...": imbarazzo in tv per Conte (Di venerdì 1 ottobre 2021) Myrta Merlino ha invitato Conte a fare gli scongiuri per l'esito delle prossime elezioni. Ma la reazione del leader pentastellato ha creato non poco imbarazzo in studio Leggi su ilgiornale (Di venerdì 1 ottobre 2021) Myrta Merlino ha invitatoa fare gli scongiuri per l'esito delle prossime elezioni. Ma la reazione del leader pentastellato ha creato non pocoin studio

Ultime Notizie dalla rete : Manco corna "Manco le corna fa...": imbarazzo in tv per Conte Lei è talmente compassato che io ho cercato di spettinarla per tutta l'intervista ". Le parole di congedo, che Myrta Merlino ha pronunciato alla fine dell'ospitata di Giuseppe Conte a L'aria che tira ,...

