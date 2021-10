Ma quindi Kate in versione Goldfinger non è altro che un’influencer? (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’abito che la duchessa di Cambridge ha indossato per la prima di No Time to Die dal 5 ottobre potrà essere vostro. A conti fatti, la moglie del secondo in linea di successione per il trono del Regno Unito, è stata la testimonial del lancio della capsule collection Jenny Packham 007. Il «Kate effect» è ben noto alla designer britannica che veste da sempre la prestigiosa cliente. Chi quindi meglio di lei poteva vestire uno dei modelli di punta della collaborazione tra il brand e EON Production, la casa cinematografica che produce i film di James Bond? L’abito di Jenny Packham. Leggi su vanityfair (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’abito che la duchessa di Cambridge ha indossato per la prima di No Time to Die dal 5 ottobre potrà essere vostro. A conti fatti, la moglie del secondo in linea di successione per il trono del Regno Unito, è stata la testimonial del lancio della capsule collection Jenny Packham 007. Il «Kate effect» è ben noto alla designer britannica che veste da sempre la prestigiosa cliente. Chi quindi meglio di lei poteva vestire uno dei modelli di punta della collaborazione tra il brand e EON Production, la casa cinematografica che produce i film di James Bond? L’abito di Jenny Packham.

Ma quindi Kate in versione Goldfinger non è altro che un influencer? Vanity Fair Italia Ma quindi Kate in versione Goldfinger non è altro che un'influencer? Svelata l'ispirazione dell'abito indossato dalla reale sul red carpet di «No Time to Die»: si tratta di uno degli otto outfit della capsule disegnata dalla stilista britannica Jenny Packham per il 60e ...

Il royal look del giorno. Kate Middleton, tailleur pantalone come Meghan Markle Kate Middleton è volata in Irlanda del Nord con il principe William. Per l'occasione ha indossato un tailleur pantalone viola con accessori coordinati. Un outfit che ricorda quelli scelti da Meghan Ma ...

