LIVE – MotoGP | GP Americhe Austin 2021 | le prove libere 2 in DIRETTA

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Lascritta delle2 al Gran Premio delle, valevole per il quindicesimo appuntamento della stagionedi. Dopo la prima sessione, i piloti tornano in pista adper le FP2, in programma alle ore 21:10. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP dellecon aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LASportFace.

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP, la conferenza live dal GP di Austin (Stati Uniti) #AmericasGP #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - Dtti_digitale : Da domani, venerdì 1°, a domenica 3 ottobre, live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Action l’undicesima tappa del Mon… - Vanganel : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, la conferenza live dal GP di Austin (Stati Uniti) #AmericasGP #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - vinteren1997 : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, la conferenza live dal GP di Austin (Stati Uniti) #AmericasGP #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - SkySport : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, la conferenza live dal GP di Austin (Stati Uniti) #AmericasGP #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE MotoGP

... prove libere 1 Moto3 Ore 16.50: prove libere 1Ore 17.50: prove libere 1 Moto2 Ore 18.50: PaddockOre 19.00: Replica prove libere 1Ore 20.00: PaddockOre 20.10: prove libere ...Nel GP di San Marino è salito per la prima volta sul podio inBastianini : 'Il circuito è completamente diverso rispetto a Misano, non ho idea di quale possa essere il mio potenziale. Ma sto ...LIVE - MotoGP: segui in diretta le prove libere 2 del Gran Premio delle Americhe 2021 a partire dalle ore 21:10 ad Austin.La diretta live scritta delle prove libere 1 al Gran Premio delle Americhe, valevole per il quindicesimo appuntamento della stagione 2021 di MotoGP. Si scende in pista sul circuito di Austin. Alle ore ...