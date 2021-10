Il virologo Galli: 'Un positivo in campo? Illecito grave e rischioso' (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sui rischi che si sono corsi facendo giocare un giocatore risultato positivo a uno dei tamponi subito precedenti la partita (come Immobile in Torino - Lazio del 1° novembre 2020) e portandone in ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sui rischi che si sono corsi facendo giocare un giocatore risultatoa uno dei tamponi subito precedenti la partita (come Immobile in Torino - Lazio del 1° novembre 2020) e portandone in ...

