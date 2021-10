Il taglio generalizzato dell’Iva sul gas contrasta con le misure climatiche

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Il Decreto-legge 27 settembre 2021, n.130 con le “urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale”, oltre a introdurrenecessarie per contenere gli effetti sociali dell’aumento del gas, taglia anche l’IVA - dal 10% / 22% attuale a seconda dei consumi - al 5% per il prossimo trimestre, per tutti gli utenti, a prescindere dal reddito e dalla quantità e tipologia di consumi. La via della neutralità climatica, cardine della transizione ecologica, richiede unconsistente dell’uso dei combustibili fossili, gas compreso, entro il 2030, una graduale eliminazione degli incentivi a favore dei combustibili fossili - stimati in Italia in 15,8 miliardi di euro - e l’incremento di forme di carbon pricing per riconoscere il costo dei danni causati dalle emissioni di ...