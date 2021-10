Il calcio è fallito (ma i giocatori fanno finta di niente) (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il buco da 481 milioni di euro del Barcellona è destinato a rimanere un primato inarrivabile, ma è anche l'istantanea più impietosa dello stato di salute del calcio europeo nell'Anno Uno della crisi pandemica: coma profondo. Un settore industriale praticamente fallito, travolto da uno tsunami che ha cancellato in due anni 8,5 miliardi di euro di linee di ricavo, travolto soprattutto chi era più esposto e costretto i proprietari delle multinazionali del soccer a buttare sul tavolo centinaia di milioni di euro a fondo perduto oppure a cercarli indebitandosi più di quanto già non lo fossero. Un pozzo senza fondo. Le tre nobili della Serie A (Juventus, Inter e Milan) hanno perso tra il 2019 e il 2021 oltre 938 milioni di euro più o meno equamente suddivisi e, se è vero che il Milan del fondo Elliott è più avanti delle altre due nel percorso di riequilibrio ... Leggi su panorama (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il buco da 481 milioni di euro del Barcellona è destinato a rimanere un primato inarrivabile, ma è anche l'istantanea più impietosa dello stato di salute deleuropeo nell'Anno Uno della crisi pandemica: coma profondo. Un settore industriale praticamente, travolto da uno tsunami che ha cancellato in due anni 8,5 miliardi di euro di linee di ricavo, travolto soprattutto chi era più esposto e costretto i proprietari delle multinazionali del soccer a buttare sul tavolo centinaia di milioni di euro a fondo perduto oppure a cercarli indebitandosi più di quanto già non lo fossero. Un pozzo senza fondo. Le tre nobili della Serie A (Juventus, Inter e Milan) hanno perso tra il 2019 e il 2021 oltre 938 milioni di euro più o meno equamente suddivisi e, se è vero che il Milan del fondo Elliott è più avanti delle altre due nel percorso di riequilibrio ...

