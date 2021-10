I Santi di Venerdì 1 Ottobre 2021 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Santa TERESA DI GESù BAMBINO (DI LISIEUX) Vergine e dottore della Chiesa – MemoriaAlençon (Francia), 2 gennaio 1873 – Lisieux, 30 settembre 1897La Francia dell’Ottocento è il primo paese d’Europa nel quale cominciò a diffondersi la convinzione di poter fare a meno di Dio, di poter vivere come se egli non esistesse. Proprio nel paese d’Oltralpe, tuttavia, alcune figure di Santi, come Teresa di Lisieux, ricordarono che il senso della vita è proprio quello di conoscere e amare Dio. Teresa nacque nel 1873 in un ambiente profondamente credente. Di recente anche i suoi genitori sono stati dichiarati beati. Ella ricevette, dunque, una educazi…www.Santiebeati.it/dettaglio/24700 Sant’ ABREHA Re d’EtiopiaIV secolowww.Santiebeati.it/dettaglio/94508 San ROMANO IL MELODE Diacono+ 556 circaNasce in Siria, a Emesa (attuale Homs), da una ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 1 ottobre 2021) Santa TERESA DI GESù BAMBINO (DI LISIEUX) Vergine e dottore della Chiesa – MemoriaAlençon (Francia), 2 gennaio 1873 – Lisieux, 30 settembre 1897La Francia dell’Ottocento è il primo paese d’Europa nel quale cominciò a diffondersi la convinzione di poter fare a meno di Dio, di poter vivere come se egli non esistesse. Proprio nel paese d’Oltralpe, tuttavia, alcune figure di, come Teresa di Lisieux, ricordarono che il senso della vita è proprio quello di conoscere e amare Dio. Teresa nacque nel 1873 in un ambiente profondamente credente. Di recente anche i suoi genitori sono stati dichiarati beati. Ella ricevette, dunque, una educazi…www.ebeati.it/dettaglio/24700 Sant’ ABREHA Re d’EtiopiaIV secolowww.ebeati.it/dettaglio/94508 San ROMANO IL MELODE Diacono+ 556 circaNasce in Siria, a Emesa (attuale Homs), da una ...

Oggi venerdì 1 ottobre sainte Thérèse saint Remy Messa per il 50° anniversario della consacrazione della chiesa Venerdì 15 ottobre Vescovado - ... Proprio nel paese d'Oltralpe, tuttavia, alcune figure di santi, come Teresa di Lisieux, ricordarono che ...

