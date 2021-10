Giorgio Manetti non tornerà a Uomini e Donne: il motivo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Giorgio Manetti non tornerà a Uomini e Donne. Nonostante si sia a lungo parlato nelle scorse settimane di un ipotetico suo secondo round in trasmissione, i suoi fan potranno seguirlo ormai in altri lidi, come ad esempio nel cortometraggio che lo vede protagonista. Ad alimentare le speranze dei suoi estimatori era stato proprio il gabbiano, ammettendo di nutrire un certo interesse nei confronti di Isabella Ricci. Ebbene sì. Proprio colei che è ormai diventata l’acerrima nemica di Gemma Galgani. Una volta terminata la storia con la signora Caterina, con la quale l’ex cavaliere conviveva a Firenze, sembrava che il toscano fosse pronto a rimettersi in gioco in studio. Ma a quanto pare così, invece, non sarà. Nonostante nutra una grande stima nei confronti di Isabella e abbia ammesso di considerarla una ... Leggi su isaechia (Di venerdì 1 ottobre 2021)non. Nonostante si sia a lungo parlato nelle scorse settimane di un ipotetico suo secondo round in trasmissione, i suoi fan potranno seguirlo ormai in altri lidi, come ad esempio nel cortometraggio che lo vede protagonista. Ad alimentare le speranze dei suoi estimatori era stato proprio il gabbiano, ammettendo di nutrire un certo interesse nei confronti di Isabella Ricci. Ebbene sì. Proprio colei che è ormai diventata l’acerrima nemica di Gemma Galgani. Una volta terminata la storia con la signora Caterina, con la quale l’ex cavaliere conviveva a Firenze, sembrava che il toscano fosse pronto a rimettersi in gioco in studio. Ma a quanto pare così, invece, non sarà. Nonostante nutra una grande stima nei confronti di Isabella e abbia ammesso di considerarla una ...

