GF Vip 6 | il gesto davanti a tutti e Lulù Selassié sbotta con Manuel Bortuzzo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Grande Fratello Vip 6,e la gelosia di. Un altro segnale della gelosia diper il nuotatore. L’avvicinamento avvenuto trava incontro ad alcune conseguenze. Se da un lato il nuotatore prova a riprendere alcuni spazi, dall’altro la principessa non riesce a chiudere un occhio su alcuni atteggiamenti. Alti e bassi, coccole e segnali di distanza: il rapporto tranon riesce ancora a definirsi del tutto. Il nuotatore, a tratti molto vicino alla principessa, sembra comunque voler ritagliarsi i suoi spazi e coltivare anche altri rapporti di amicizia in casa. Nel fare questo, non ha messo in conto che la principessapotesse ...