Confessionale di Jo Squillo trasmesso per errore: svista della regia del GF Vip (e non è la prima volta) (Di venerdì 1 ottobre 2021) Piccolo errore al GF Vip. nelle passate ore la regia, così attenta a bloccare eventuali argomenti spinosi abbassando prontamente il microfono, si è imbattuta in una svista che, come spesso accade, è stata subito ripresa dai social. Per errore, infatti, ha trasmesso pochi secondi del Confessionale di Jo Squillo. regia del GF Vip trasmette Confessionale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 1 ottobre 2021) Piccoloal GF Vip. nelle passate ore la, così attenta a bloccare eventuali argomenti spinosi abbassando prontamente il microfono, si è imbattuta in unache, come spesso accade, è stata subito ripresa dai social. Per, infatti, hapochi secondi deldi Jodel GF Vip trasmette... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Confessionale di Jo Squillo trasmesso per errore: svista della regia del #GFVip (e non è la prima volta) - hopeangel365 : #GFVIP ????? Jo Squillo e l'errore della regia: cosa va in onda ???? #gfvip2021 #grandefratellovip #gfvip6… - portineriazorz1 : RT @trashtvstellare: Non la regia che si sbaglia e manda in onda Jo Squillo nel confessionale ?? #GFVIP - zazoomblog : La regia del GF Vip manda in onda per errore il confessionale di Jo Squillo - #regia #manda #errore #confessionale - RukaKun_Yoongi : RT @trashtvstellare: Non la regia che si sbaglia e manda in onda Jo Squillo nel confessionale ?? #GFVIP -