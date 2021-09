Zorya-Roma 0-3 | Mourinho | “Fatti passi in avanti | bene Darboe e Smalling”

Advertising

_Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: LA ROMA VINCE IN UCRAINA! ?? I giallorossi si impongono con il risultato di 3-0 sul campo dello Zorya: 2 su 2 in Conferen… - DavideFm1899 : RT @Gazzetta_it: Mourinho: 'Domenica abbiamo perso con una squadra piccola. Oggi sono soddisfatto' #ZoryaRoma #ConferenceLeague https://t.c… - Fracal971 : RT @Gazzetta_it: Mourinho: 'Domenica abbiamo perso con una squadra piccola. Oggi sono soddisfatto' #ZoryaRoma #ConferenceLeague https://t.c… - Gazzetta_it : Mourinho: 'Domenica abbiamo perso con una squadra piccola. Oggi sono soddisfatto' #ZoryaRoma #ConferenceLeague - sportface2016 : #ConferenceLeague #ZoryaRoma Le parole di #Mourinho dopo il match -

Ultime Notizie dalla rete : Zorya Roma

Rui Vitoria0 - 3 (7' El Shaarawy, 66' Smalling, 68' Abraham) Giallorossi rimaneggiati, ma che riescono a colpire dopo pochi minuti, nonostante la squadra ucraina non sfiguri. ad_dyn Il ...- Tutto facile per ladi Mourinho che ha battuto in Conference League lo3 - 0 con le reti di El Shaarawy, Smalling e Abraham. Giallorossi a punteggio pieno dopo due gare e capolista del girone europeo. La ...L'allenatore portoghese è soddisfatto dopo la vittoria in casa dello Zorya ed elogia le prestazioni di Darboe e di Smalling ...Al termine di Zorya-Roma, match di Conference League vinto 0-3 dei giallorossi, Josè Mourinho è intervenuto ai microfoni di Sky Sport tornando a quello che è successo nel ...