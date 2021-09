Xbox Series introvabile? Phil Spencer svela fino a quando (Di giovedì 30 settembre 2021) A distanza di un anno dal lancio, al giorno d’oggi Xbox Series X è ancora introvabile, a differenza della Xbox Series S acquistabile tranquillamente su Amazon e in offerta. Phil Spencer in un recente intervento a parlato del periodo che bisogna attendere per poter acquistare la console senza il timore che sia introvabile. Xbox Series X introvabile fino al 2023 La dichiarazione è la seguente: Penso che sia troppo riduttivo parlare di carenza nelle scorte solo per un problema di chip. So cosa significa ottenere tutte le componenti necessarie per costruire una console oggi e portarla poi sul mercato dove c’è richiesta, ci sono diversi fattori da prendere in considerazione. Con ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 30 settembre 2021) A distanza di un anno dal lancio, al giorno d’oggiX è ancora, a differenza dellaS acquistabile tranquillamente su Amazon e in offerta.in un recente intervento a parlato del periodo che bisogna attendere per poter acquistare la console senza il timore che siaal 2023 La dichiarazione è la seguente: Penso che sia troppo riduttivo parlare di carenza nelle scorte solo per un problema di chip. So cosa significa ottenere tutte le componenti necessarie per costruire una console oggi e portarla poi sul mercato dove c’è richiesta, ci sono diversi fattori da prendere in considerazione. Con ...

