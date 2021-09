VIDEO Benfica-Barcellona 3-0: disastro Koeman, blaugrana a picco. Gol e highlights (Di giovedì 30 settembre 2021) disastro Barcellona ed ennesimo ko: guarda gli highlights del match di Champions League contro il Benfica Leggi su mediagol (Di giovedì 30 settembre 2021)ed ennesimo ko: guarda glidel match di Champions League contro il

Advertising

ETGazzetta : VIDEO Barcellona, disastro sportivo. #Koeman al capolinea, ma c'è un problema... Il commento di @filippomricci - MO1999_FCB : RT @moamel_1997: Ansu Fati vs Benfica - moamel_1997 : Ansu Fati vs Benfica - Widdy93 : RT @marolamelo: Fati vs SL Benfica the new Ronaldinho ???? Number 10 messi reborn ???? - fwi_boi : RT @marolamelo: Fati vs SL Benfica the new Ronaldinho ???? Number 10 messi reborn ???? -