Tra aura e immaginario collettivo pop: Jeff Koons allo specchio (Di giovedì 30 settembre 2021) E' uno degli artisti più famosi al mondo, una superstar del sistema globale, nonché una sorta di marchio di fabbrica. Amato e criticato, talvolta giudicato più per sentito dire che per esperienza diretta, Jeff Koons arriva a Palazzo Strozzi a Firenze con una mostra importante, che ripercorre 40 anni di carriera e mette in scena diversi momenti del suo lavoro che, senza dubbio, ha avuto grande rilevanza e influenza, oltre ad avere toccato quotazioni stratosferiche. Elegante, sorridente, impeccabile, Koons si muove e parla con l'aura di un divo."E' meraviglioso essere a Firenze - ha detto ai cronisti - una città magica. Non potrei essere più felice di stare qui a Palazzo Strozzi... basta guardarsi intorno". E intorno c'è una sua grande scultura, la 'Baloon Monkey' che domina il cortile del Palazzo fiorentino e fa da ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 30 settembre 2021) E' uno degli artisti più famosi al mondo, una superstar del sistema globale, nonché una sorta di marchio di fabbrica. Amato e criticato, talvolta giudicato più per sentito dire che per esperienza diretta,arriva a Palazzo Strozzi a Firenze con una mostra importante, che ripercorre 40 anni di carriera e mette in scena diversi momenti del suo lavoro che, senza dubbio, ha avuto grande rilevanza e influenza, oltre ad avere toccato quotazioni stratosferiche. Elegante, sorridente, impeccabile,si muove e parla con l'di un divo."E' meraviglioso essere a Firenze - ha detto ai cronisti - una città magica. Non potrei essere più felice di stare qui a Palazzo Strozzi... basta guardarsi intorno". E intorno c'è una sua grande scultura, la 'Baloon Monkey' che domina il cortile del Palazzo fiorentino e fa da ...

Tra aura e immaginario collettivo pop: Jeff Koons allo specchio L'aura del divo, si diceva poco fa, ma anche l'aura dell'arte, di una certa forma di pop che ha saputo, forte della lezione di Duchamp e Warhol, sfruttare al massimo la riproducibilità, quell'...

Who's In Your Head: il nuovo singolo dei Jonas Brothers (Testo, Traduzione e Rubando il tuo cuore mentre sto ancora sanguinando Chi c'è nel tuo letto Avvolto tra le tue braccia mentre io non sto dormendo Mi sono perso nella tua aura, voglio solo sapere Sapere chi c'è nella ...

Il sorriso di Jeff Koons e l'aura della superstar dell'arte Firenze, 30 set. (askanews) - Sorride, si mette in posa per le photo opportunity, indossa il suo completo blu con disinvolta eleganza, abbraccia il direttore di Palazzo Strozzi. Jeff Koons, superstar ...

Tra aura e immaginario collettivo pop: Jeff Koons allo specchio Firenze, 30 set. (askanews) - E' uno degli artisti più famosi al mondo, una superstar del sistema globale, nonché una sorta di marchio di fabbrica. Amato e criticato, talvolta giudicato più per sentit ...

