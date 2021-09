Sarkozy condannato: dovrà indossare il braccialetto elettronico (Di giovedì 30 settembre 2021) Si tratta del secondo verdetto di colpevolezza per Sarkò, che a marzo 2021 è stato condannato per ... Leggi su today (Di giovedì 30 settembre 2021) Si tratta del secondo verdetto di colpevolezza per Sarkò, che a marzo 2021 è statoper ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy è stato condannato ad un anno di carcere senza condiziona… - fattoquotidiano : Finanziamenti illegali alla campagna elettorale: condannato l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy per il caso de… - ilpost : Nicolas Sarkozy è stato condannato per finanziamenti elettorali illeciti - Methamorphose30 : RT @rtl1025: ?? L'ex presidente francese Nicolas #Sarkozy è stato condannato a un anno di carcere senza condizionale per 'finanziamento ille… - pl1952 : Francia, Sarkozy condannato ad un anno per finanziamento illegale -