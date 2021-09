Roma | Spinazzola finalmente in campo

Leggi su footdata

(Di giovedì 30 settembre 2021) Lapuò sorridere, o almeno può farlo in parte, perché il recupero di Leonardosembra procedere spedito e senza intoppi. Ieri mattina la squadra ha svolto l’allenamento di rifinitura a Trigoria, in vista della partenza per l’Ucraina e Il terzino ha lavorato individualmente sulla parte atletica insieme a un preparatore, con Mourinho che lo ha visionato attentamente per osservare i suoi progressi. Se tutto andrà come sperato la promessa di Spina di tornare entro dicembre non sembra poi così fuori dal mondo: al momento dell’infortunio arrivato nella partita dell’Italia contro il Belgio ad Euro 2020, si era detto che sarebbe stato fuori almeno fino a gennaio/febbraio.