Riace, l’ex sindaco Mimmo Lucano condannato a 13 anni e due mesi (Di giovedì 30 settembre 2021) l’ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, è stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione dal Tribunale di Locri nel processo “Xenia” per i presunti illeciti nella gestione dei migranti. Una sentenza che sta facendo molto discutere, anche perché la pena è stata raddoppiata rispetto a quanto chiesto dalla pubblica accusa, che per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 30 settembre 2021)di, Domenico, è statoa 13e duedi reclusione dal Tribunale di Locri nel processo “Xenia” per i presunti illeciti nella gestione dei migranti. Una sentenza che sta facendo molto discutere, anche perché la pena è stata raddoppiata rispetto a quanto chiesto dalla pubblica accusa, che per L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

SeaWatchItaly : #MimmoLucano è stato condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi. L’ex sindaco di Riace ha restituito vita e futur… - ciropellegrino : L'ex sindaco di Riace #MimmoLucano condannato a 13 anni e due mesi. A me pare una cosa incredibile, fuori dal mondo. - ilfoglio_it : ??L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato condannato a 13 anni e due mesi dal tribunale di Locri, il doppio di qu… - MakeDavero : RT @mostro15119736: Ma andate a fanculo. #Lucano condannato a 13 anni: favoreggiamento immigrazione clandestina. Lui: non c’è giustizia ht… - gonufrio : RT @FOCSIV: Focsiv con @AOIcooperazione esprime viva preoccupazione per la sentenza del tribunale di Locri che ha condannato a 13 anni e du… -