Rai, Varriale indagato per stalking verso ex compagna. Lui nega (Di giovedì 30 settembre 2021) Il popolare giornalista sportivo della Rai sottoposto alla misura cautelare di divieto di avvicinamento dalla Procura di Roma dopo la denuncia della donna Leggi su itasportpress (Di giovedì 30 settembre 2021) Il popolare giornalista sportivo della Rai sottoposto alla misura cautelare di divieto di avvicinamento dalla Procura di Roma dopo la denuncia della donna

