Polizia ferma auto dopo aver acquistato cocaina: è un sacerdote (Di giovedì 30 settembre 2021) . Patente ritirata e segnalato in Prefettura un sacerdote della Arcidiocesi di Lucca Polizia ferma auto dopo aver acquistato cocaina appena uscito da una nota piazzola di spaccio pensava di trovarsi davanti a uno dei noti assuntori di sostanze stupefacenti, ma nella pineta di Migliarino Pisano ?, lungo Leggi su periodicodaily (Di giovedì 30 settembre 2021) . Patente ritirata e segnalato in Prefettura undella Arcidiocesi di Luccaappena uscito da una nota piazzola di spaccio pensava di trovarsi davanti a uno dei noti assuntori di sostanze stupefacenti, ma nella pineta di Migliarino Pisano ?, lungo

Advertising

infoitinterno : Titolare del Chiringuito non si ferma all’alt: “Volevo mostrare all’amica come evitare la polizia” - newsbiella : Biella: Urta un autobus, lo danneggia e non si ferma. La Polizia Locale sta indagando - Frances40449955 : @danielamartani Da domani l'Andalusia elimina ogni restrizione. Per arrivarci (in auto) ho fatto il tampone ma ness… - danziarn : RT @Etruria72: Alla Dott.ssa Schilirò Vice Questore Polizia di Stato! “Vien dietro a me, e lascia dir le genti: sta come torre ferma, che… - Loredanataberl1 : RT @Etruria72: Alla Dott.ssa Schilirò Vice Questore Polizia di Stato! “Vien dietro a me, e lascia dir le genti: sta come torre ferma, che… -