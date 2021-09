Mika e il suo fidanzato Andreas Dermanis: dove si sono conosciuti e dove vivono (Di giovedì 30 settembre 2021) Chi è il fidanzato di Mika, ma soprattutto dove si sono conosciuti, dove vivono e come è nato il loro amore da favola? Sebbene sia molto riservato, Mika è un personaggio pubblico e un cantante amato in tutto il mondo. Difficile quindi che la sua vita privata rimanga avvolta nel mistero troppo a lungo. E L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 30 settembre 2021) Chi è ildi, ma soprattuttosie come è nato il loro amore da favola? Sebbene sia molto riservato,è un personaggio pubblico e un cantante amato in tutto il mondo. Difficile quindi che la sua vita privata rimanga avvolta nel mistero troppo a lungo. E L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

lokistabsounds : @cutiesmichael per prima cosa: perché non ti spari? per seconda: per me mika è un artista che non si caga nessuno (… - cutiesmichael : @lokistabsounds “non mika sul mio libro di francese” LETTERALMENTE C’È SOLO IL SUO NOME. PENSAVO FOSSE UNA PAGINA DEDICATA A LUI. - 07ap44 : @dancing412 @mikasounds Il ' nostro ' Mika festeggia il suo onomastico nella giornata internazionale del cuore… - Efuoribuio : @mika_mikoso Sii scoperto anche quello dopo il film solo perché ce l'ha detto un suo amico ?? e anche che in realtà… - BertoliniEvely1 : RT @kattyrosexx: @inyourcardigan_ @MarroneEmma @mikasounds Preso di mira da persone che se fossero al posto suo si strapperebbero i capelli… -