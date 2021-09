Migranti | Bellanova | ' sentenze non si commentano ma grande amarezza per Lucano'

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Lenon sie aspetteremo gli altri gradi di giudizio. Ma lascia dentro unaenorme sapere che si inchioda a una condanna di 13 anni e 2 mesi la vita di una persona che si è spesa da sempre per i più fragili. Per quei figli della disperazione. #Mimmo". Così Teresadi Iv su Fb.

... oltre che presidente e senatrice d'Italia Viva, Teresa, che su Twitter ha postato un ... pure a costo di smentire se stesso: "Hanno messo per strada decine di migliaia didispersi ...La "sanatoria" voluta danel decreto Rilancio del 2020 ha portato a dei risultati, ma ha ... reintegri per ricorsi in tribunale e segnalazioni dall'Unità Dublino perprovenienti da ...Roma, 30 set. "Le sentenze non si commentano e aspetteremo gli altri gradi di giudizio. Ma lascia dentro una amarezza enorme sapere che si inchioda a una condan ...I primi 328 contratti scadono il 21 settembre. Poi, a seguire, quelli di tutte le 800 persone assunte in somministrazione dalle Prefetture di mezza Italia e dal Ministero dell’Interno. Senza la possib ...