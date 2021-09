Malika Ayane, chi è il fidanzato e manager Claudio Fratini: “Ora sono felice” (Di giovedì 30 settembre 2021) Malika Ayane ha un trascorso sentimentale piuttosto turbolento. Rimasta mamma giovanissima della piccola Mia, la cantante ha vissuto una emozionante storia d’amore con Cesare Cremonini durante un paio di anni. Poi sono arrivate le nozze con il regista Federico Brugia, con il quale ha provato ad avere un figlio, ma purtroppo non è riuscita a portare a termine la gravidanza. Superato un periodo emotivamente buio, oggi Malika è felice tra le braccia del manager Claudio Fratini. Malika Ayane è pronta a tornare sul palco di Sanremo 2021 con il brano “Ti piaci così”. La cantante, mamma della piccola Mia nata quando Malika aveva appena 21 anni, oltre ad una carriera importante nel mondo della musica, ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021)ha un trascorso sentimentale piuttosto turbolento. Rimasta mamma giovanissima della piccola Mia, la cantante ha vissuto una emozionante storia d’amore con Cesare Cremonini durante un paio di anni. Poiarrivate le nozze con il regista Federico Brugia, con il quale ha provato ad avere un figlio, ma purtroppo non è riuscita a portare a termine la gravidanza. Superato un periodo emotivamente buio, oggitra le braccia delè pronta a tornare sul palco di Sanremo 2021 con il brano “Ti piaci così”. La cantante, mamma della piccola Mia nata quandoaveva appena 21 anni, oltre ad una carriera importante nel mondo della musica, ha ...

Advertising

_PuntoZip_ : Stasera in TV: Rai3, Marco Giallini e Giorgio Panariello in “Lui è peggio di me”. Raf, Andrea Delogu, Ema Stokholma… - SalvatoreAllo13 : @andrattbene2020 @FabrizioDelpret Giusto perché i gay sono perfetti e gli etero no, Morisi e Malika Ayane lo dimostrano - GammaStereoRoma : Malika Ayane - Senza Fare Sul Serio - lia4moonriver : RT @CamillaDaddato: Ho trovato questo video di Stefy che imita Malika Ayane?? Vogliamo fargliela fare a tale e quale o vogliamo continuare a… - IaiaLovesParis : RT @CamillaDaddato: Ho trovato questo video di Stefy che imita Malika Ayane?? Vogliamo fargliela fare a tale e quale o vogliamo continuare a… -