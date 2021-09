Lulù si arrabbia con Manuel perché non litiga con Soleil e Clarissa getta benzina sul fuoco – VIDEO (Di giovedì 30 settembre 2021) Il branco contro Soleil Sorge colpisce ancora. Dopo averla del tutto isolata, nella Casa del Grande Fratello Vip la situazione sta sfuggendo di mano specie per Lulù che si è offesa con Manuel Bortuzzo “colpevole” di aver interagito con l’influencer italo americana. Lulù si arrabbia con Manuel perché non litiga con Soleil Lulú dopo il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 30 settembre 2021) Il branco controSorge colpisce ancora. Dopo averla del tutto isolata, nella Casa del Grande Fratello Vip la situazione sta sfuggendo di mano specie perche si è offesa conBortuzzo “colpevole” di aver interagito con l’influencer italo americana.siconnonconLulú dopo il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

