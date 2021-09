L’ex sindaco di Riace Lucano condannato a 13 anni e 2 mesi (Di giovedì 30 settembre 2021) L’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato condannato a 13 anni e 2 mesi, quasi il doppio della pena richiesta dell’accusa. Nel 2018 Lucano era stato al centro di un’inchiesta della procura di Locri che ha ipotizzato l’esistenza di un sistema criminale dentro quello che era stato ribattezzato il “paese dell’accoglienza”. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021)diMimmoè statoa 13e 2, quasi il doppio della pena richiesta dell’accusa. Nel 2018era stato al centro di un’inchiesta della procura di Locri che ha ipotizzato l’esistenza di un sistema criminale dentro quello che era stato ribattezzato il “paese dell’accoglienza”. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ciropellegrino : L'ex sindaco di Riace #MimmoLucano condannato a 13 anni e due mesi. A me pare una cosa incredibile, fuori dal mondo. - raffamad81 : RT @ciropellegrino: L'ex sindaco di Riace #MimmoLucano condannato a 13 anni e due mesi. A me pare una cosa incredibile, fuori dal mondo. - FrancoLaratta : Praticamente un terrorista! #Lucano condannato a 13 anni dal tribunale di Locri. Sentenza durissima per l'ex sindac… - edoardo_go : RT @ciropellegrino: L'ex sindaco di Riace #MimmoLucano condannato a 13 anni e due mesi. A me pare una cosa incredibile, fuori dal mondo. - SusannaPicone : RT @chiar_amm: L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano condannato a 13 anni e due mesi di carcere. Il pm ne aveva chiesti 7 -

