Le parole di Mick Jagger su Charlie Watts: “Cuore pulsante dei Rolling Stones” (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono parole commosse, piene di emozioni, quelle di Mick Jagger su Charlie Watts. Il batterista dei Rolling Stones è scomparso dalla fine del mese di agosto e per il gruppo è stato un duro colpo, così come per l’intero mondo della musica internazionale. Charlie Watts era molto di più di un musicista, era il Cuore pulsante della band, una delle più longeve della storia musicale internazionale. Nulla sarà più lo stesso senza la batteria di Charlie Watts e in una recente intervista risuonano le parole emozionanti di Mick Jagger. Il frontman e la voce del gruppo ha condiviso qualche ricordo, poi ha sottolineato il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Sonocommosse, piene di emozioni, quelle disu. Il batterista deiè scomparso dalla fine del mese di agosto e per il gruppo è stato un duro colpo, così come per l’intero mondo della musica internazionale.era molto di più di un musicista, era ildella band, una delle più longeve della storia musicale internazionale. Nulla sarà più lo stesso senza la batteria die in una recente intervista risuonano leemozionanti di. Il frontman e la voce del gruppo ha condiviso qualche ricordo, poi ha sottolineato il ...

Advertising

GiorgioComitini : @MicK_ele Infatti ho optato per la seconda scelta. Non sapevo si potessero bloccare a blocchi (scusa ancora il gioco di parole) - LuisaCMoon : @MicK_ele @DslLorenzo Mi hai tolto le parole. Stavo per scrivere lo stesso identico commento. - Davide59652948 : @SchumacherMick Dear Mick, Vi ho visto su Netflix,ho seguito tuo Papà per tanti anni alla TV. Anch'io come te ho p… - poesannabel : Le parole di Mick alla fine sono state il colpo decisivo, non oso immaginare cosa si provi -