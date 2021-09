Lazio Lokomotiv Mosca 2-0 LIVE: doppia occasione per il tris biancoceleste (Di giovedì 30 settembre 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 2ª giornata del gruppo E dell’Europa League 2021/2022 tra Lazio e Lokomotiv Mosca: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico”, Lazio e Lokomotiv Mosca si affrontano nel match valido per la 2ª giornata del gruppo E della Europa League 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Lokomotiv Mosca 2-0 MOVIOLA 1? Inizia il match 8? occasione Lazio – Tiro da fuori di Luis Alberto ottima respinta di Guilherme 13? GOL DELLA Lazio – Pedro passa in area di rigore dopo una seprentina, serve Basic che che da due passi non può sbagliare. 15? Immobile sfiora il raddoppio– semirovesciata ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 2ª giornata del gruppo E dell’Europa League 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata del gruppo E della Europa League 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA 1? Inizia il match 8?– Tiro da fuori di Luis Alberto ottima respinta di Guilherme 13? GOL DELLA– Pedro passa in area di rigore dopo una seprentina, serve Basic che che da due passi non può sbagliare. 15? Immobile sfiora il raddoppio– semirovesciata ...

Advertising

DiMarzio : #UEL | #LazioLokomotiv, le formazioni ufficiali - CalcioPillole : #Lazio priva di Ciro #Immobile, costretto ad uscire anzitempo dal campo per un problema alla coscia. - junews24com : Infortunio Immobile: Sarri perde il suo bomber in Europa League - - IlmsgitSport : Immobile esce per #infortunio in Lazio-Lokomotiv, borsa di ghiaccio sulla coscia: come sta l'attaccante - ilmessaggeroit : Immobile esce per #infortunio in Lazio-Lokomotiv, borsa di ghiaccio sulla coscia: come sta l'attaccante -