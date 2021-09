Lazio, la strategia di Sarri per il Lokomotiv (Di giovedì 30 settembre 2021) “Chiedo alla squadra solo di concentrarsi sulla seconda gara europea. Sarà una sfida delicata. Due anni fa ho sfidato la Lokomotiv Mosca con la Juventus ed abbiamo vinto due gare con sofferenza”. Lo ha detto Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro la Lokomotiv Mosca. “Chi giocherà domani? Non lo so ancora. L’allenamento di ieri non è stato indicativo, non so ancora se qualche calciatore avrà bisogno di riposo. Muriqi ci sta dando una mano, sta lottando su ogni pallone e, ad esempio, si è anche procurato un rigore a Torino. Sta interpretando ciò che gli chiedo con una determinazione non comune”, ha aggiunto. Leggi su footdata (Di giovedì 30 settembre 2021) “Chiedo alla squadra solo di concentrarsi sulla seconda gara europea. Sarà una sfida delicata. Due anni fa ho sfidato laMosca con la Juventus ed abbiamo vinto due gare con sofferenza”. Lo ha detto Maurizio, allenatore della, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro laMosca. “Chi giocherà domani? Non lo so ancora. L’allenamento di ieri non è stato indicativo, non so ancora se qualche calciatore avrà bisogno di riposo. Muriqi ci sta dando una mano, sta lottando su ogni pallone e, ad esempio, si è anche procurato un rigore a Torino. Sta interpretando ciò che gli chiedo con una determinazione non comune”, ha aggiunto.

