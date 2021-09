Inghilterra | Southgate rilancia il milanista Tomori

(Di giovedì 30 settembre 2021) Gareth, ct dell', in vista delle partite contro Ungheria e Andorra, valide per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022, fra i convocati ha inserito ilFikayo. ...

... ripensando all'incredibile vittoria estiva di Euro2020 in finale contro l'di. Queste le sue parole: 'Fino alla partita con la Spagna non abbiamo prestato molta attenzione al ...Il ct dell'Garethha diramato le convocazioni per le sfide con Andorra e Ungheria , valide per le qualificazioni ai Mondiali . Tra i nomi a sorpresa torna anche Fikayo Tomori : grazie alle ...Non è ancora scesa l'euforia per la vittoria di Euro 2020. Leonardo Bonucci spiega cosa ha dato carica a tutto il gruppo azzurro.Londra, 30 set. - (Adnkronos) - Fikayo Tomori è stato convocato dalla nazionale inglese per gli impegni di ottobre validi per le qualificazioni mondiali contro Andorra e Ungheria. Quello del difensore ...