GTA Remastered Trilogy compare sulla pagina di rating in Corea

(Di giovedì 30 settembre 2021) Sono emerse ulteriori prove del fatto che la presunta trilogia rimasterizzata di GTA sia reale. Il comitato di valutazioneno ha pubblicato una valutazione per Grand Theft Auto: The- The Definitive Edition. Anche se non è ancora stato annunciato ufficialmente, sembra che si tratti della presunta raccolta di giochi rimasterizzati di Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: San Andreas e Grand Theft Auto: Vice City. Si dice che Rockstar avesse originariamente pianificato di lanciare queste versioni prima, ma la pandemia di COVID-19 ha influenzato quei piani. Leggi altro...

Sono emerse ulteriori prove del fatto che la presunta trilogia rimasterizzata di GTA sia reale. Il comitato di valutazione coreano ha pubblicato una valutazione per Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. La trilogia di Remastered di GTA è stata valutata in Corea del Sud. Grand Theft Auto The Trilogy – Definitive Edition, la chiacchierata trilogia di remaster di tre amati capitoli di GTA, è stata class ...