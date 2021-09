Gf VIP, lite Soleil Sorge contro Ainett Stephens: «Siete scimmie» VIDEO (Di giovedì 30 settembre 2021) Serata movimentata al Gf VIP quella di ieri, mercoledì 29 settembre, dopo la lite tra Samy Youssef e Alex Belli, una lite inaspettata è scoppiata tra Soleil Sorge e Ainett Stephens. Leggi anche: Gf VIP, scandalo per le sorelle Selassié: il padre arrestato «Non sono principesse» lite Alex Belli contro Samy Youssef: cosa è successo? La lite di... Leggi su donnapop (Di giovedì 30 settembre 2021) Serata movimentata al Gf VIP quella di ieri, mercoledì 29 settembre, dopo latra Samy Youssef e Alex Belli, unainaspettata è scoppiata tra. Leggi anche: Gf VIP, scandalo per le sorelle Selassié: il padre arrestato «Non sono principesse»Alex BelliSamy Youssef: cosa è successo? Ladi...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, scoppia una super lite tra Alex Belli e Samy Youssef: “Mi ha detto ‘fidati, finisce male’!” Animi super… - tuttopuntotv : Primo litigo al Grande Fratello Vip. Alex Belli zittisce Sami Youssef #GFVip6 #GFVip #Canale5 - savocanatale71 : @pisto_gol Vergognoso pagare 9 mln uno che 'gioca' 1/9/1,dopo il 70° ho trovato più interessante la lite del gf vip - MashaMylae : @GFVIP_Official Sto seguendo gf vip in diretta .. e sono indignata di come mezza casa da oltre 1 ora e mezza .. sti… - MashaMylae : Sto seguendo gf vip in diretta .. e sono indignata di come mezza casa da oltre 1 ora e mezza .. stia lapidando verb… -