È arrivato il numero 3 del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale (Di giovedì 30 settembre 2021) È arrivato il numero 3 del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 1 ottobre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. La cover story di questa settimana è dedicata al referendum sulla legalizzazione della cannabis. La storia di una battaglia lunga 40 anni per legalizzarla: un’onda verde senza precedenti che in una settimana ha raccolto mezzo milioni di firme. Osteggiata dalle destre, dalla burocrazia e dagli interessi delle lobby farmaceutiche. Troverete anche uno speciale dedicato alle elezioni ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 settembre 2021) Èil3 delThe. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 1 ottobre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. La cover story di questa settimana è dedicata al referendum sulla legalizzazione della cannabis. La storia di una battaglia lunga 40 anni per legalizzarla: un’onda verde senza precedenti che in una settimana ha raccolto mezzo milioni di firme. Osteggiata dalle destre, dalla burocrazia e dagli interessi delle lobby farmaceutiche. Troverete anche uno speciale dedicato alle elezioni ...

Advertising

GDL_logistica : Il numero di #settembre2021 di @GDL_logistica è arrivato! Sfoglia l'anteprima - Chandramas : RT @peoplepubit: Contro le paghe da fame, i turni impossibili e lo sfruttamento. Per i diritti di tutti. È arrivato in redazione il nuovo… - rodofricca : @utalni Lassa perde a me è arrivato un msg uatsap da uno del liceo (30 years ago) mai più visto né sentito con invi… - Mickey4Mars : @Marco562017 Il gol arrivato da un’azione nostra con lancio di Bonucci proseguita alla grande con “numero” di Berna… - Matt9396 : @cheodioo Ma chi ci è mai arrivato a 110 ?? ma che numero è? Ma chi lo conosceeee -

Ultime Notizie dalla rete : arrivato numero Diretta/ Catania Turris (risultato finale 3 - 4): Biondi accorcia ma non basta! ... col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C ... Dopo il ko all'esordio era arrivato un successo che faceva ben sperare ma che in realtà veniva seguito ...

La contromossa del Milan dopo lo "scandalo" dell' arbitro turco ... ai microfoni di Sky dopo un faccia a faccia , catturato dalle telecamere, appena arrivato il ... ma non li vedo" ), Gordon Singer , figlio di Paul numero uno del Fondo Elliott, ha dato mandato ai ...

È arrivato il numero 3 del settimanale di The Post Internazionale TPI Intel Loihi 2, il chip neuromorfico che imita il cervello si migliora Intel ha annunciato Loihi 2, chip neuromorfico di seconda generazione che si ispira al funzionamento dei cervelli biologici. Loihi 2 è realizzato con processo Intel 4, conta fino a 1 milione di neuron ...

V-Team pronto all’esordio in A2: “A Palermo una sfida durissima” L'obiettivo è chiaro, i passaggi utili per raggiungerlo anche. La formazione del V-Team che si appresta a vivere domenica 3 ottobre il proprio esordio nel campionato nazionale di Serie A2 è pront ...

... col match che sarà proposto sul canale256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C ... Dopo il ko all'esordio eraun successo che faceva ben sperare ma che in realtà veniva seguito ...... ai microfoni di Sky dopo un faccia a faccia , catturato dalle telecamere, appenail ... ma non li vedo" ), Gordon Singer , figlio di Pauluno del Fondo Elliott, ha dato mandato ai ...Intel ha annunciato Loihi 2, chip neuromorfico di seconda generazione che si ispira al funzionamento dei cervelli biologici. Loihi 2 è realizzato con processo Intel 4, conta fino a 1 milione di neuron ...L'obiettivo è chiaro, i passaggi utili per raggiungerlo anche. La formazione del V-Team che si appresta a vivere domenica 3 ottobre il proprio esordio nel campionato nazionale di Serie A2 è pront ...