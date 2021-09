Cosa nostra | il volto del boss Matteo Messina Denaro riappare in un video del 2009

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 settembre 2021) Per la giustizia è ufficialmente latitante dal 1993 e non si sa più quale sia il suo aspetto, né dove si trovi. Ma ildel numero uno di, sarebbe stato catturato da una telecamera disorveglianza in una strada in provincia di Agrigento nel dicembre. Nelle immagini trasmesse in esclusiva del Tg2, si vede un suv blu che percorre una strada sterrata nella campagna agrigentina. A bordo dell’auto sono presenti due persone: l’autista e un uomo stempiato con gli occhiali. Secondo gli investigatori, così come affermato nel servizio, l’uomo seduto sul sedile del passeggero potrebbe essere proprio il numero uno di, il latitante più ricercato d’Italia su cui pendono ...