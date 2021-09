“Connecting Minds | Creating the Future” | Expo Dubai 2020 al via | Italia pronta a stupire

(Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Dopo lo slittamento dello scorso anno causa pandemia, come moltissimi altri eventi che sono stati posticipati, apre finalmente i battenti, evento di ineguagliabile impatto nel panorama globale. Organizzato per la prima volta nella Regione del Medio Oriente, Africa e Asia del Sud (MEASA), riunirà in un unico luogo i visitatori provenienti da ogni parte del mondo per progettare insieme il futuro, da domani, 1 ottobre fino al 31 marzo 2022, mentre gli Emirati Arabi Uniti si preparano a celebrare il loro Giubileo d’Oro.the: questo il claim che rappresenta un invito a sperare e costruire un domani migliore – dopo la terribile esperienza del Covid con l’obiettivo di provare concretamente a superarla – in cui ...

Il tema previsto per l'Esposizione è Connecting Minds, creating the future (collegare le menti, creare il futuro) e uno dei temi centrali non poteva che essere l'emergenza climatica. Ed è proprio ...(Teleborsa) - Dopo lo slittamento dello scorso anno causa pandemia, come moltissimi altri eventi che sono stati posticipati, apre finalmente i battenti Expo 2020 Dubai, evento di ...Tra paesaggi montani e innovazione, il padiglione mira a presentare 'le diverse sfaccettature del nostro paese'. Sarà utilizzato anche a livello diplomatico ...