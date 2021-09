Chelsea-Southampton | gol | precedenti e statistiche

Leggi su footdata

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ilnon ha vinto alcuna delle ultime tre partite di campionato contro il(2N, 1P), e non resta per più gare di fila senza vincere contro i Saints da dicembre 1993 (7 partite). Ilha ottenuto 19 punti in 22 trasferte di Premier League contro il(4V, 7N, 11P) – solo sul campo di Aston Villa (27) e Crystal Palace (21) i Saints hanno guadagnato più punti nella competizione. Tre delle quattro sconfitte delin Premier League sotto Thomas Tuchel sono arrivate in casa. I Blues non perdono due partite consecutive di campionato allo Stamford Bridge da dicembre 2019, la seconda delle quali fu contro il. Ilnon è riuscito a segnare in cinque delle ultime otto partite di campionato, comprese le ultime tre. I ...