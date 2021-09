Calabria, donna accoltellata dal figlio: è in gravi condizioni (Di giovedì 30 settembre 2021) Una donna è stata accoltellata mercoledì sera dal figlio a Cetraro, in provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende, nella marina della cittadina tirrenica, l'uomo, sembra al termine di una lite, ha accoltellato la madre che, dopo l'arrivo dei sanitari del 118, è stata trasferita d'urgenza all’ospedale cittadino. Le sue condizioni sarebbero gravi per le numerose coltellate ricevute. Sul posto sono intervenute i carabinieri della Compagnia di Paola. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 settembre 2021) Unaè statamercoledì sera dala Cetraro, in provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende, nella marina della cittadina tirrenica, l'uomo, sembra al termine di una lite, ha accoltellato la madre che, dopo l'arrivo dei sanitari del 118, è stata trasferita d'urgenza all’ospedale cittadino. Le suesarebberoper le numerose coltellate ricevute. Sul posto sono intervenute i carabinieri della Compagnia di Paola.

