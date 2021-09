Britney Spears ha vinto: il padre Jamie non è più il suo tutore (Di giovedì 30 settembre 2021) Britney Spears ha vinto la causa contro suo padre. Jamie da oggi non sarà più il suo tutore legale. La cantante torna finalmente libera per decisione di un giudice. Ad esprimersi a favore della Spears è stata la giudice della Superior Court di Los Angeles, Brenda Penny. La decisione segna una vittoria peer la cantante che si riappropria della libertà che le è stata negata per anni. Jamie Spears da oggi non è più il tutore legale di sua figlia e non potrà avanzare alcun diritto n ei confronti della gestione del suo patrimonio. Il trionfo della popstar è avvenuto attraverso il suo avvocato Matthew Rosengart, che aveva già chiesto la sospensione del padre dal ruolo di tutore. Ma Brit ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 settembre 2021)hala causa contro suoda oggi non sarà più il suolegale. La cantante torna finalmente libera per decisione di un giudice. Ad esprimersi a favore dellaè stata la giudice della Superior Court di Los Angeles, Brenda Penny. La decisione segna una vittoria peer la cantante che si riappropria della libertà che le è stata negata per anni.da oggi non è più illegale di sua figlia e non potrà avanzare alcun diritto n ei confronti della gestione del suo patrimonio. Il trionfo della popstar è avvenuto attraverso il suo avvocato Matthew Rosengart, che aveva già chiesto la sospensione deldal ruolo di. Ma Brit ...

Agenzia_Ansa : Jamie Spears è stato sospeso dal ruolo di tutore legale della figlia #Britney. Lo ha deciso la giudice della Superi… - ilpost : Il padre di Britney Spears, James Spears, non sarà più il tutore legale della figlia - NetflixIT : Un problema da oscurare, anche sotto i riflettori. Il documentario Britney contro Spears è ora disponibile. - BSNewsItalia : Potrebbe essere un buon momento per rilasciare “Controlling Britney Spears” sottotitolato in italiano? ??… - Alessia69026447 : RT @giulipaglianiti: Ieri ho visto un documentario sulla stressante o orribile vita di Britney Spears.surreale che le abbiano tolto ogni ti… -