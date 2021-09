«Birds in the Trap», note per soggettività underclass (Di venerdì 1 ottobre 2021) Birds in the Trap di Emanuele Belotti (Bordeaux, 2021, euro 8) è un’agile libretto in cui convergono una serie di spunti di analisi della scena Trap italiana. Belotti ha il merito di spostare il dibattito sulla Trap music da un sottobosco fatto di saperi contraddittori, ad un piano più concettuale e riflessivo. Sono tre le linee di ricerca che l’autore suggerisce. Una attiene alla messa in atto di una strategia auto-valorizzante dei soggetti marginali, che attraverso la Trap costruiscono la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 1 ottobre 2021)in thedi Emanuele Belotti (Bordeaux, 2021, euro 8) è un’agile libretto in cui convergono una serie di spunti di analisi della scenaitaliana. Belotti ha il merito di spostare il dibattito sullamusic da un sottobosco fatto di saperi contraddittori, ad un piano più concettuale e riflessivo. Sono tre le linee di ricerca che l’autore suggerisce. Una attiene alla messa in atto di una strategia auto-valorizzante dei soggetti marginali, che attraverso lacostruiscono la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

art_now_italy : alcuni uccelli si sono appoggiati sulla mia testa e il cielo ha iniziato a schiarire/some birds they leaned on my h… - heavenlyplace4u : RT @pieroBENEDETTO: @overlooki @scastaldi9 @Asamsakti @agustin_gut @paoloigna1 @marmelyr @peac4love @ataturca @AlessandraCicc6 @licprospero… - skybluelove119 : RT @pieroBENEDETTO: @overlooki @scastaldi9 @Asamsakti @agustin_gut @paoloigna1 @marmelyr @peac4love @ataturca @AlessandraCicc6 @licprospero… - xuxiyien : the qrts JDHSJAHAHHSJDHSHAHAHAHAHAAHAHAHSJSHAHAHSHSHSHAHAHAHAAHHAAHHAH omygod birds - PeterUKCS : RT @RakeshDesert: The Griffon Vulture #ThePhotoHour #IndiAves #IOTD #BirdsSeenIn2021 #birds #birdwatching #wildlifephotography #BBCWil… -